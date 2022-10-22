Milli görüş bir çınarını daha kaybetti

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Milli Görüş hareketinin öncülerinden olan Oğuz, 12 Eylül ve 28 Şubat darbe sürecinde inandığı dava uğruna büyük çilelere göğüs gerdi. Bir dönem Sanayii ve Teknoloji Bakanı (MSP) Abdülkerim Doğru’nun da müsteşarlığını yapan Oğuz, manevi önderlerimizden Mehmed Zahid Kotku’nun talebelerindendi. Aynı zamanda Saadet Partisi İstanbul eski İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek’in kayınpederi olan Oğuz’un ‘Erbakan’ın Misyonu’ isimli bir kitabı bulunuyor. İkamet ettiği evinde yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Yahya Oğuz’un cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğindeki kabristanına defnedilecek.