Milli gelirde son, asgari ücrette 14’üncü sıra: Metin Arhun’dan sert çıkış

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücret üzerinden yapılan karşılaştırmalara sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan kıyaslamalarda yanlış ve eksik verilerin öne çıkarıldığını belirten Arhun, “Gerçek bilgilerle doğru yorum yapılması gerekir” dedi.

Arhun, Kuzey Kıbrıs’ın 27 Avrupa Birliği ülkesi arasında asgari ücret sıralamasında 14’üncü sırada yer aldığı yönündeki değerlendirmelere dikkat çekerek, bu tablonun tek başına anlamlı olmadığını vurguladı.

“Milli gelirde son sıradayız, asgari ücrette üst sıralardayız”

Avrupa ülkelerindeki kişi başı milli gelir rakamlarını hatırlatan Arhun, Yunanistan, Polonya ve Portekiz gibi ülkelerde kişi başı yıllık milli gelirin ortalama 35 bin Euro seviyesinde olduğunu söyledi. Bu ülkelerde asgari ücretin milli gelire oranının çok daha düşük olduğuna işaret eden Arhun, Kuzey Kıbrıs’ta ise 2024 yılı itibarıyla kişi başı yıllık milli gelirin yaklaşık 15 bin Euro seviyesinde kaldığını ifade etti.

Aylık asgari ücretin yaklaşık 1.100 Euro olduğunu belirten Arhun, “Asgari ücret, yıllık milli gelirin neredeyse 14 katı seviyesindedir. Bu tablo, Avrupa’da benzeri olmayan bir dengesizliğe işaret etmektedir” dedi.

“Avrupa’da eşi benzeri yok”

Arhun, Kuzey Kıbrıs’ta aylık ortalama kişi başı gelirin yaklaşık 1.250 Euro olduğunu, asgari ücretin bu rakama oranının ise yüzde 88 seviyesine ulaştığını söyledi. Bu oranın Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek oran olduğunu savunan Arhun, “Bu durum kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kıbrıs kişi başı milli gelirde son sıralarda yer alırken, asgari ücrette 14’üncü sırada gösterilmektedir. Bu, asgari ücretin yapay biçimde yukarı yönlü baskılandığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Hayat pahalılığı tartışmasına yanıt

Hayat pahalılığına ilişkin eleştirilere de değinen Arhun, Kuzey Kıbrıs’ta yaşamın Avrupa ülkelerine kıyasla daha pahalı olduğu yönündeki iddialara katılmadığını söyledi. Sendikanın yaptığı araştırmalara göre temel tüketim ürünlerinde Kuzey Kıbrıs fiyatlarının daha düşük olduğunu belirten Arhun, Güney Kıbrıs’tan yapılan alışverişlerin de bu durumla ilişkilendirildiğini kaydetti.

“Asgari ücret geçim ücreti değildir”

Açıklamasının sonunda asgari ücret artışlarına karşı uyarılarda bulunan Arhun, kontrolsüz artışların çok sayıda işletmeyi kapanma riskiyle karşı karşıya bırakacağını savundu. Arhun, “Asgari ücretin daha da artırılması, üretim sektörlerini zorlayacak, fiyatları yükseltecek ve gelir-fiyat dengesini daha da bozacaktır” dedi.

“Asgari ücret, adı üzerinde en düşük ücrettir. Bir geçim ücreti değildir” diyen Arhun, ücret politikalarının ekonomik gerçekler göz ardı edilmeden belirlenmesi gerektiğini vurguladı.