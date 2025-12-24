  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı

Türkiye'deki manevi çöküşün son perdesi: Namazla dalga geçme akımı!

Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Finansman maliyetleri düştü yatırımlar arttı

Meloni'den personeline şok motivasyon: "Merak etmeyin, 2026 daha zor olacak!"

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"
Gündem Milli gelirde son, asgari ücrette 14’üncü sıra: Metin Arhun’dan sert çıkış
Gündem

Milli gelirde son, asgari ücrette 14’üncü sıra: Metin Arhun’dan sert çıkış

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli gelirde son, asgari ücrette 14’üncü sıra: Metin Arhun’dan sert çıkış

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Kuzey Kıbrıs’ın kişi başı milli gelirde Avrupa ülkeleri arasında son sıralarda yer almasına rağmen asgari ücrette 14’üncü sırada gösterilmesini “çarpık ve yanıltıcı” olarak nitelendirdi. Arhun, asgari ücretin milli gelire oranının Avrupa’da en yüksek seviyede olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücret üzerinden yapılan karşılaştırmalara sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan kıyaslamalarda yanlış ve eksik verilerin öne çıkarıldığını belirten Arhun, “Gerçek bilgilerle doğru yorum yapılması gerekir” dedi.

Arhun, Kuzey Kıbrıs’ın 27 Avrupa Birliği ülkesi arasında asgari ücret sıralamasında 14’üncü sırada yer aldığı yönündeki değerlendirmelere dikkat çekerek, bu tablonun tek başına anlamlı olmadığını vurguladı.

 

“Milli gelirde son sıradayız, asgari ücrette üst sıralardayız”

Avrupa ülkelerindeki kişi başı milli gelir rakamlarını hatırlatan Arhun, Yunanistan, Polonya ve Portekiz gibi ülkelerde kişi başı yıllık milli gelirin ortalama 35 bin Euro seviyesinde olduğunu söyledi. Bu ülkelerde asgari ücretin milli gelire oranının çok daha düşük olduğuna işaret eden Arhun, Kuzey Kıbrıs’ta ise 2024 yılı itibarıyla kişi başı yıllık milli gelirin yaklaşık 15 bin Euro seviyesinde kaldığını ifade etti.

Aylık asgari ücretin yaklaşık 1.100 Euro olduğunu belirten Arhun, “Asgari ücret, yıllık milli gelirin neredeyse 14 katı seviyesindedir. Bu tablo, Avrupa’da benzeri olmayan bir dengesizliğe işaret etmektedir” dedi.

 

“Avrupa’da eşi benzeri yok”

Arhun, Kuzey Kıbrıs’ta aylık ortalama kişi başı gelirin yaklaşık 1.250 Euro olduğunu, asgari ücretin bu rakama oranının ise yüzde 88 seviyesine ulaştığını söyledi. Bu oranın Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek oran olduğunu savunan Arhun, “Bu durum kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kıbrıs kişi başı milli gelirde son sıralarda yer alırken, asgari ücrette 14’üncü sırada gösterilmektedir. Bu, asgari ücretin yapay biçimde yukarı yönlü baskılandığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

 

Hayat pahalılığı tartışmasına yanıt

Hayat pahalılığına ilişkin eleştirilere de değinen Arhun, Kuzey Kıbrıs’ta yaşamın Avrupa ülkelerine kıyasla daha pahalı olduğu yönündeki iddialara katılmadığını söyledi. Sendikanın yaptığı araştırmalara göre temel tüketim ürünlerinde Kuzey Kıbrıs fiyatlarının daha düşük olduğunu belirten Arhun, Güney Kıbrıs’tan yapılan alışverişlerin de bu durumla ilişkilendirildiğini kaydetti.

 

“Asgari ücret geçim ücreti değildir”

Açıklamasının sonunda asgari ücret artışlarına karşı uyarılarda bulunan Arhun, kontrolsüz artışların çok sayıda işletmeyi kapanma riskiyle karşı karşıya bırakacağını savundu. Arhun, “Asgari ücretin daha da artırılması, üretim sektörlerini zorlayacak, fiyatları yükseltecek ve gelir-fiyat dengesini daha da bozacaktır” dedi.

“Asgari ücret, adı üzerinde en düşük ücrettir. Bir geçim ücreti değildir” diyen Arhun, ücret politikalarının ekonomik gerçekler göz ardı edilmeden belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23