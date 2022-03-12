Milli Gazete Erbakan Hoca için bile böyle çalışmadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir yandan ittifakın gizli ortağı HDP'yi karşısına almamak, diğer yandan İyi Parti tabanından gelen eleştirileri bastırmak için Diyarbakır Anneleri'ne kurduğu kumpasın yankıları sürerken, bir başka rezalet daha ortaya çıktı. CHP ile ittifaka karşı çıkan Saadet Partilileri bile "Necmettin Erbakan'ın gerçek öğrencileri, gerçek Milli Görüş'çüler biziz" diyerek dışlamaya kalkan Milli Gazete'nin, bu kumpasa alet olurken kullandığı fotoğraf, "Milli Görüş'çü böyle çarpıtma yapar mı?" dedirtti.

Kılıçdaroğlu'nun "otelde görüşme" talebini reddetmek üzere yanına giden iki temsilciyle görüşmesini "Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Anneleri'yle görüştü" yalanıyla haberleştiren CHP yandaşı medya bile "otelde bir masada çekilmiş fotoğrafı" kullanmakla yetinirken; Milli Görüş'ten kopmadığını ileri süren Milli Gazete ise "Kemal Kılıçdaroğlu sanki evlat nöbetindeki ailelerin yanına gitmiş gibi" algı oluşturmak için CHP Genel Başkanı'nın "esnaf ziyaretinden bir fotoğraf"ı kullandı. Milli Gazete'nin kullandığı fotoğrafta "iki başörtülü kadının neşeli hali" dikkat çekerken, diğer sitelerde ise Kılıçdaroğlu'nun bahse konu fotoğrafı, başka açıdan çekilenlerle birlikte "Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da esnafla buluştu" şeklinde verildi.

CHP ERBAKAN'IN YOLUNA GELMEDİ, SP KEMALİZME KAYDI

Bu çarpıtmayla Milli Gazete, CHP ile ittifak dahilinde Temel Karamollaoğlu'na verilmesi muhtemel önemsiz bir bakanlık ve birkaç milletvekilliği için Milli Görüş'ün "dürüstlük" ilkesini de ayaklar altına almış oldu. CHP'nin Milli görüş çizgisine saygılı konuma evrildiği iddiaları sürekli pompalanır iken, gerçekte olanın ise, Saadet Partisi'nin CHP'nin ilkesizilğine evrildiği oldu.

Bahse konu kareyi ve aynı görüşmenin diğer açılardan çekilmiş fotoğraflarını diğer bazı siteler şöyle kullandı: