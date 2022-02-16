Milli füzeler için geri sayım başladı

Türk savunma sanayisine ait yerli ve milli projelerde üretimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığı azaltacak projeler öne çıkarken, en kritik adımlardan biri ise yeni nesil hava-hava füzelerine yönelik atılıyor. "Füzelerin Efendisi" olarak da adlandırılan Bozdoğan ve Gökdoğan teslimat için gün sayıyor.

ABD'nin tedarik konusunda sorun çıkarmasının ardından alınan bir kararla 2013 yılında Göktuğ Projesi hayata geçirildi. Kritik proje, Bozdoğan görüş içi hava hava füzesi ve Gökdoğan görüş ötesi hava hava füzesi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Havadan havaya atılan füzeler, bir hava aracının bir başka düşman hava aracını etkisiz hale getirmek için kullandığı stratejik füze sistemi olarak adlandırılıyor.

O yüzden bu füzeler uçaktan uçağa atılan ilk yerli tasarım füzeler olma özelliğini de taşıyor.

Bozdoğan, ABD üretimi AIM-9X'in muadili olan Görüş İçi Hava Hava Füzesi olarak öne çıkıyor. Mükemmel nişan hattı sapma açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip olan Bozdoğan, elektronik harbe karşı da dayanıklı yapıda bulunuyor.

Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının ise 3 katı hıza ulaşabiliyor. Vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ile de seyir füzelerine dahi etki edebiliyor.

Görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan'da hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testi de başarıyla tamamladı. 'Füzelerin efendisi' olarak tanımlanan Bozdoğan, uçaktan yapılacak atışlı testlerin öncesinde savaş uçağını temsil eden fırlatma platformundan ateşlendi. Test sırasında füze, havada yaklaşık 4 kilometre irtifada seyreden bir hedefe angaje oldu ve gerçekleştirilen atış başarıyla sonuçlandı.

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip füzenin uçaktan atışlı testleri de çok yakında yapılacak. Bozdoğan'ın yanı sıra Gökdoğan ise ABD üretimi AIM-120 AMRAAM'ın muadili olan görüş ötesi hava hava füzesi olarak tasarlandı.

Katı hal tasarımlı aktif radar arayıcı başlığı bulunan Gökdoğan ise at-unut, birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış olmak üzere çok sayıda yeteneğe sahip bulunuyor.

Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına da güdümlenebiliyor. Öte yandan yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi de yapabiliyor.

Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzelerinin yerini alacak proje oldukça ileri bir gelişim düzeyine de ulaştı. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak tasarlanan füze bazı özellikleri ile sınıfında dünyanın en iyilerinden biri olacak.

TÜBİTAK SAGE'nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ilk kez IDEF fuarında sergilendi.

Göktuğ projesi ile savaş uçaklarında kullanılan hava-yer silahlarına ek olarak hava-hava silahları da tamamen yerli ve milli hale dönüşmüş olacak.

Füzelerin Milli Muharip Uçağa entegre olmasıyla da Türkiye kendi uçağında kendi silahlarını da kullanmış olacak. Bozdoğan ve Gökdoğan füzesinde son testler tamamlandı. Füzelerin bu yıl envantere alınması bekleniyor.