  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli futbolcu Umut Meraş'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret
Spor

Milli futbolcu Umut Meraş'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

Umut Meraş: - "Türkiye'de isteyen kulüpler var ama Avrupa'da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:20:34 -
Milli futbolcu Umut Meraş'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

BOLU (AA) - Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Bolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özcan, Boluspor altyapısında gösterdiği performansla yıldızı parlayan Meraş'ı makamında ağırladı.

Ziyarette Özcan, Meraş'a kariyerinde başarılar dilerken, Meraş da Özcan'a 6 Eylül'de oynanan Sırbistan-Türkiye maçında giydiği 13 numaralı formayı hediye etti.

Umut Meraş, daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'i de ziyaret ederek, imzalı formasını takdim etti.

Özdemir'in "Transfer konusunda var mı bir gelişme?" sorusu üzerine Meraş, "Transfer konusunda bir ay içerisinde bir şeylerin olacağını ifade ederek, "Tabii ki de Avrupa'da kalacağım. Türkiye'de isteyen kulüpler var ama Avrupa'da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti
Dünya

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesin..
ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin
Dünya

ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığına karşı harekete g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı