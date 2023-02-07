Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, deprem fırsatçılarına tepki gösterdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.
Tepkisini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gösteren 26 yaşındaki futbolcu, "Tüm ülke yasa boğulmuş ve hala göçük altından canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını bir anda 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.
Çağlar Söyüncü, depremzedelere gönderilecek öncelikli malzemelerin listesini de paylaşarak, Leicester bölgesinde yaşayan vatandaşlardan yardım talebinde bulundu.