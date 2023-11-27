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Konut Projeleri Milli Emlak o ilde 5 bin TL'ye sudan UCUZ arsa satıyor
Konut Projeleri

Milli Emlak o ilde 5 bin TL'ye sudan UCUZ arsa satıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-27 12:41:00 -
Milli Emlak o ilde 5 bin TL'ye sudan UCUZ arsa satıyor

Milli Emlak tarafından da satışa çıkarılan hazine arazileri, arsa ve tarlalar da uygun fiyatlara alıcı bekliyor.

Milli Emlak tarafından da satışa çıkarılan hazine arazileri, arsa ve tarlalar da uygun fiyatlara alıcı bekliyor. 5 bin TL’den başlayan fiyatlarda satılık arsa bulunuyor.

Milli Emlak resmi internet sayfasında yayımlanan ilanlarda 36 ilde birçok arsa fiyatları dikkate çekecek. Mülkiyeti devlete ve hazineye ait olan araziler sahiplerini bekliyor.

Konya Beyşehir’de 5 bin TL ihale tutarıyla bir arsa satışa sunuldu. 8 Aralık Cuma saat 10.15’de ihalesi gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden arsa ilanlarına ulaşılabilir. Site üzerinde arsalara tıklayarak detaylar kısmında inceleyebilirsiniz.

Bu kısımda ilanın; ihale tarihi, ihale şartları, ihale bedeli ve ihaleyi gerçekleştirecek olan da il ve ilçe Milli Emlak Genel Müdürlüğü iletişim bilgilerine ulaşılıyor.
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Belirtilen tarihler arasında ihale yolu ile en yüksek teklifi veren kişi arsaya sahip olacak. Taşınmazların satışlarında isteyen kişiler peşin ödeme yapabilir. Diğer seçenek olarak ta 1 peşin olmak üzere toplamda 24 ay taksit imkanı. Taşınmazlar için KDV muafiyeti ve 5 sene emlak vergisi muafiyeti gibi olanakları sağlıyor.

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