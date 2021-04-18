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Ekonomi Milli Emlak Müdürlüğü, Susurluk’ta bulunan 2 arsasını satacak
Ekonomi

Milli Emlak Müdürlüğü, Susurluk’ta bulunan 2 arsasını satacak

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Susurlukta bulunan 2 arsasını açık teklif usulü ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 14:09:00 -
Milli Emlak Müdürlüğü, Susurluk’ta bulunan 2 arsasını satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Susurluk ilçesi Karapürçek mahallesi Hürriyet Sokakta bulunan 6170 m2 arsa 1.696.902 TL ve 6781 m2 arsa ise 1.864.998 TL’den ihaleye çıkarıldı.

Taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince  AÇIK TEKLİF USULÜ ile Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Toplantı Salonunda (Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kuva-i Milliye Mah. Karanfil Sok. No:1 Karesi/BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda 30.04.2021 günü saat 10.30’da yapılacak.

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