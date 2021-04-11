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Ekonomi Milli Emlak Dairesi 29 aracını satışa çıkardı
Ekonomi

Milli Emlak Dairesi 29 aracını satışa çıkardı

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Üsküdar Emlak Müdürlüğü mülkiyetindeki 29 adet aracın satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 14:11:00 -
Milli Emlak Dairesi 29 aracını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, Üsküdar Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak satış İhale Salonunda 26.04.2021 tarih ve saat 10:20’de gerçekleştirilecek. Çeşitli marka ve tipteki araçlar 10 bin TL ile 100 bin TL fiyat aralığında satılacak.

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