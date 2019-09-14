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Milli Eğitim ve Diyanet çalışanlarına ‘Anka Temel Personel Eğitimi’ verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Mersin’in 13 ilçesinde görev yapan Milli Eğitim ve Diyanet İşleri personeline yönelik ‘Anka Temel Personel Eğitimi’ verildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:44
Milli Eğitim ve Diyanet çalışanlarına ‘Anka Temel Personel Eğitimi’ verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Mersin’in 13 ilçesinde görev yapan Milli Eğitim ve Diyanet İşleri personeline yönelik ‘Anka Temel Personel Eğitimi’ verildi.


Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan Anka Temel Personel Eğitimi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığının yatılı kısımlarında görev yapan personeline yönelik Mersin’de eğitim programı düzenlendi. Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programı 13 ilçede gerçekleştirildi. Eğitim programına Aile, Çalışma ve Sosyal


Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya da katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Topkaya, Anka Temel Personel Eğitimlerinin çocuklara eğitim ve farklı alanlarda dokunan, onlarla iletişim içerisinde olan personel için çok önemli olduğunu söyledi. Topkaya, bu eğitim programının; suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan, aile içi olumsuzluklara maruz kalması sebebiyle koruma ve bakım altına alınan ve kuruluş hizmetlerinden faydalandırılan çocukların yaşadıkları bu travmaları atlatmalarında veya en aza indirgenmesinde önemli bir adım olacağını söyledi.


Çocuklar ile sürekli iletişim halinde olan personelin bu tür eğitimler sonucunda çocukların biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimleri ile içinde bulundukları sürecin daha farkında olacaklarını ifade eden Topkaya, “Bunun sonucunda çocuklarımıza verilecek hizmetin daha da anlam kazanacak. Süreç sonunda hizmetten yararlanan çocuklarımızın yaşam becerileri kazanmaları, toplum içerisinde kendilerini birey olarak hissetmeleri ve bu yönde davranış sergilemeleri, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak gelişim sağlamaları hedeflenmektedir” dedi.


Anka Eğitim Koordinatörleri Mesut Polat ve Olcay Tanğlay da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler


Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Temel Personel Eğitimi hakkında bilgi verdiler. Anka eğitiminin 2014 Aralık ayında uygulamaya başlandığını belirten koordinatörler, bu eğitimle ortak paydaş kuruluşlarda çocukla iletişim içerisinde olan personelin hizmet kalitesinin arttırılması, istikrarın ve uygulama birliğinin sağlanması, böylelikle sahada çalışan personelin iş kalitesinin arttırılmasının hedeflendiğini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:44
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