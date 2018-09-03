0553 313 94 23

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjde! İkinci bir hak tanındı

MEB, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde! Bakanlık ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanıdı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:34
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjde! İkinci bir hak tanındı

Milli Eğitim Bakanlığı, yer değişikliği başvurusu yapan ve atanamayan öğretmenlere ikinci başvuru yapma hakkı tanıdı. Öğretmenler, söz konusu başvuruları 5-7 Eylül tarihleri arasında yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.

ATAMALAR 10 EYLÜL'DE YAPILACAK

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak." ifadesine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:34
  1. meb
  2. Milli eğitim Bakanlığı
  3. mazerete bağlı yer değişikliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüzün ölümcül derecede zararlı
    1. Hüzün ölümcül derecede zararlı
    2. Ukrayna Rus Patrikhanesi'nden ayrılıyor!
    3. Nasıl yemek yememiz gerektiğini..
    4. Çocuklarda tik oluşumu nedenleri..
    5. Gebelikte kahve içmek zararlı mı?
    6. Sağ kolda uyuşma neden olur?
    7. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?
    8. Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?
    9. Topuk çatlaklarından kurtulmak için bu..
    10. Benmari usulü eritme ya da pişirme..
    11. İrade şart!
    12. Börülce kansızlığa iyi geliyor!
    13. Biberiye yağının inanılmaz faydaları
    14. "İcat çıkarmayın çocuklar!"
    15. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    16. Fırın telini temizlemek için b u..
    17. Avrupa Birliği Çin'e yeşil ışık yaktı!
    18. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    19. Karakavak deyip geçmeyin
    20. Kırmızı listede yer alan terörist..
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar