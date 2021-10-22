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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığından flaş hamle! Yeni öğretmenlere deneyim kazandırılacak
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığından flaş hamle! Yeni öğretmenlere deneyim kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 yıllık öğretmenlerin yeni öğretmene göre bir öğrenciye sınavda fazladan 60-70 puan kazandırdığını tespit etti. Bunun için yeni öğretmenlere deneyim kazandırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:04:00 - 2021-10-22 10:20:25
Milli Eğitim Bakanlığından flaş hamle! Yeni öğretmenlere deneyim kazandırılacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler Liselerinin başarı oranlarının yüksek, Mesleki ve Teknik, Çok Programlı Anadolu Liselerinde ise düşük olduğunu tespit etti. Bunun ardından MEB, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ sağlamak için önümüzdeki döneme yönelik bir yol haritası hazırladı.

Liseler arası oluşan başarı farkının giderilmesi için 4 ayrı proje tasarlandı. Temel eğitimde 10 bin okul, İstanbul’da 750 yeni anaokulu, kütüphanesi ve spor tesisi olmayan okulların kalmaması için de düğmeye basıldı.

Finlandiya'daki fark 2 puan

Bunların yanı sıra, okullarda 20 yılın üzerinde deneyimi olan öğretmen ile 5 yılın altında deneyimi olan öğretmenlerin öğrenciye etkisi anlamındaki farkının 60-70 puanlık olduğu belirtildi. Bu farkın, dünyada en iyi eğitim sistemine sahip Finlandiya’da 2 puan olduğu aktarıldı.

Bakanlık, bu puan farkını düşürmek için deneyimsiz öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi vererek, sisteme hızla dâhil olmasını sağlayacak.

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Yorumlar

Murat Akpınar

Çok geç kalınmış bir yöntem. Ayrıca devlet okullarında puanlara göre sınıflandırma da kaldırılmalı. Adil eğitim gelmeli.
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