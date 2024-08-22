  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 30 özel okula uyarı: "İsimlerinizi değiştirin"
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 30 özel okula uyarı: "İsimlerinizi değiştirin"

Yeniakit Publisher
2024-08-22 01:32:00 - 2024-08-22 01:57:57
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 30 özel okula uyarı: "İsimlerinizi değiştirin"

Milli Eğitim Bakanlığı, kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda ilgili yönetmelikteki, “Belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir.” hükmü hatırlatıldı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden 6 ilin valiliğine Türk Okulları konulu yazı gönderildi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan şu hükümler hatırlatıldı:

“Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır...”
Bakanlık, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, “Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir.” uyarısında bulundu.

Kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu öğrenildi.

Rusya'dan flaş açıklama: Murmansk'ta sivil uçuşları İHA tehlikesi nedeniyle durdurdu...
Rusya'dan flaş açıklama: Murmansk'ta sivil uçuşları İHA tehlikesi nedeniyle durdurdu...

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'dan flaş açıklama: Murmansk'ta sivil uçuşları İHA tehlikesi nedeniyle durdurdu...

Dünyayı dolandıran kripto vurguncusu Szakacs İstanbul'da yakalandı
Dünyayı dolandıran kripto vurguncusu Szakacs İstanbul'da yakalandı

Aktüel

Dünyayı dolandıran kripto vurguncusu Szakacs İstanbul'da yakalandı

Ticaret Bakanı'ndan esnafa müjde! 3 İlin esnafına 50 milyon liralık destek
Ticaret Bakanı'ndan esnafa müjde! 3 İlin esnafına 50 milyon liralık destek

Ekonomi

Ticaret Bakanı'ndan esnafa müjde! 3 İlin esnafına 50 milyon liralık destek

Putin Ukrayna'da savaşmaya hazırlanan Çeçen birliklerini denetledi! Putin yıllar sonra Kafkasya'ya gitti" target="_blank">
Putin Ukrayna'da savaşmaya hazırlanan Çeçen birliklerini denetledi! Putin yıllar sonra Kafkasya'ya gitti
Putin Ukrayna'da savaşmaya hazırlanan Çeçen birliklerini denetledi! Putin yıllar sonra Kafkasya'ya gitti

Dünya

Putin Ukrayna'da savaşmaya hazırlanan Çeçen birliklerini denetledi! Putin yıllar sonra Kafkasya'ya gitti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23