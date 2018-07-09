Milli Eğitim Bakanlığı'na sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koltuğuna bir eğitimci getirildi.

Yeni Bakan, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu.

Böylece eğitimci Milli Eğitim Bakanı beklentisi de karşılandı. Prof. Dr. Selçuk, 2003-2006 yılları arasında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

PROF. DR. ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1 Mayıs 1961 Ankara doğumlu Prof. Dr. Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.

2003-2006 yılları arasında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.