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Milli Eğitim Bakanlığı'na sürpriz isim

Yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de kabineyi açıkladı. MEB'in başına ise Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk getirildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:16
Milli Eğitim Bakanlığı'na sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koltuğuna bir eğitimci getirildi.

Yeni Bakan, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu.

Böylece eğitimci Milli Eğitim Bakanı beklentisi de karşılandı. Prof. Dr. Selçuk, 2003-2006 yılları arasında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

PROF. DR. ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1 Mayıs 1961 Ankara doğumlu Prof. Dr. Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.

2003-2006 yılları arasında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 

 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:16
  1. Ankara
  2. Milli Eğitim Bakanı
  3. Milli Eğitim Bakanlığı
  4. Prof. Dr. Ziya Selçuk
  5. Ziya Selçuk

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  • Adige_5454Adige_545417 dk önce
    En büyük eksikliğimiz eğitim sistemi artık inşallah bu bakanla köklü olarak düzelir
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