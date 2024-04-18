Milli Eğitim Bakanlığı'na anlamlı çağrı Okul kantinlerinde İsrail’e ürünlerine son verilsin

Okul kantinlerinde İsrail mallarının satılmasını istemeyen velilerden MEB’e çağrı yapıldı. Yapılan bu çağrıda şu ifadelere yer verildi.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli beslenmeleri, milli değerlerimizin korunması ve vatanseverlik duygularının geliştirilmesi için bu adım hayati önem taşımaktadır.

Neden İsrail Ürünlerine Yasak Getirilmeli?

Filistin topraklarının işgali ve Filistin halkına yapılan zulüm: İsrail, yıllardır Filistin topraklarını işgal etmekte ve Filistin halkına karşı insanlık dışı uygulamalar yapmaktadır. Bu zulme karşı sessiz kalmak, vicdani bir sorumluluktur.

Ekonomik boykot: İsrail ekonomisine katkı sağlamak, işgal ve zulmün devamına katkıda bulunmak anlamına gelir. Okul kantinlerinde İsrail ürünlerinin satılmaması, bu boykota katkıda bulunmanın bir yoludur.

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Yerli ürünlere teşvik: Kendi topraklarımızda üretilen ürünlere öncelik vermek, milli ekonomiye katkıda bulunmak ve yerli üreticiyi desteklemek demektir. Okul kantinlerinde İsrail ürünlerinin yerine yerli ürünlerin satılması, bu amaca hizmet edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Beklentilerimiz:

Okul kantinlerinde İsrail ürünlerinin satışını yasaklayan bir yönetmelik çıkarmasını talep ediyoruz.

Yerli ürünlerin kantinlerde daha fazla yer almasını sağlayacak çalışmalar yapmasını bekliyoruz.

Vatanseverlik ve milli bilinç eğitimini güçlendirmek için gerekli adımları atmasını istiyoruz.

Bu konuda sesimizi duyurmak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirmek için hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor.

Lütfen bu haberi paylaşarak ve Milli Eğitim Bakanlığı'na mesaj göndererek çağrımıza destek olun.

Birlikte hareket ederek vatanseverlik duygularımızı ve milli değerlerimizi koruyabiliriz.