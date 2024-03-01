Milli Eğitim Bakanlığı resmen açıklandı: Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği değişti!

MEB'e bağlı eğitim kurumlarına ilişkin Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecek. Başvurular, 'en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olma' şartıyla, daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilecek. Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, yeniden yönetici olarak görevlendirme hükümlerine göre gerçekleştirilecek. İller arası isteğe bağlı olarak yöneticilik görevinden ayrılan yöneticiler, 'yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi' kapsamında başvuruda bulunabilecek.

MÜDÜR ATAMALARINDA BRANŞ ÖNCELİĞİ

Anaokulu, ilkokul ve imam hatip ortaokullarına müdür görevlendirmelerinde okul öncesi, sınıf öğretmenliği ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine öncelik hakkı verilecek. Anaokullarında okul öncesi öğretmenlerine, ilkokullarda sınıf öğretmenlerine, imam hatip ortaokullarında ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine müdürlük görevlendirmelerinde öncelik tanınacak. İmam hatip liselerine din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden, imam hatip ortaokullarına da imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilecek.

KADIN VE ALAN ÖNCELİĞİ

Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı değerlendirilecek. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda, öncelikli aday puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilecek. Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilecek.

Yöneticilik görevinden ayrılanların öğretmen olarak atanmalarına ilişkin hüküm de değiştirildi. Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar, alanlarında boş norm kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde, ilçede boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna atanacak. Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar, yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması halinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacak. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yapılan dört yıllık görevlendirmesi sona eren yöneticiler ise yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecek.

Yönetici görevlendirme başvuru sıralaması ise 'yeniden görevlendirme', 'ilk defa görevlendirme' ve 'yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi' şeklinde sıralandı. (DHA)

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