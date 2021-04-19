Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) emrinde istihdam edilmek üzere KPSS şartlarını taşımak kaydıyla, sözlü sınav ile sözleşmeli bilişim personel alacak. Yayınlanan ilana göre, Kıdemli Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı, Kıdemli Sistem Çözüm Mimarı, Kıdemli Yazılım Uzmanı (JAVA), Kıdemli Ağ (Network) Altyapı ve Konfigürasyon Uzmanı, Sistem Yöneticisi, Raporlama, Veri Ambarı Uzmanı, Yazılım Önyüz (Front-End) Uzmanı ve Ağ (Network) Uzmanı alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Milli Eğiti Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru formunu 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda sisteme ekleyecek. Elektronik ortamda yapılan başvurulardan yapılacak olan sıralamaya göre sözlü sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste 18 Mayıs 2021 tarihinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tryegitek.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

MEB sözleşmeli personel alımı için 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında sözlü sınav gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonucunda başarı sırasına göre 10 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

MEB hangi branşta personel alımı yapıyor?

Kıdemli Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı

Kıdemli Sistem Çözüm Mimarı 1

Kıdemli Yazılım Uzmanı (JAVA) 1

Kıdemli Ağ (Network) Altyapı Ve Konfigürasyon Uzmanı 1

Sistem Yöneticisi (Unix) 1

Raporlama, Veri Ambarı Uzmanı 1

Yazılım Önyüz (Front-End) Uzmanı 1

Ağ (Network) Uzmanı 3

MEB personel alımı başvuru şartları neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımaları.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları.(Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. zorunludur.

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