Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama sonuçları belli oldu mu? MEB fizyoterapist, aşçı ve yardımcısı atama sonuç sorgulama

Milli Eğitim fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına cevap aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alımı yapılacaktır.

MEB personel alımı sonuçları sorgulama!

Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere destek personeli alımı için yapılacak MEB personel alımı başvuru işlemleri 25 Ekim ve 5 Kasım tarihleri aralığında gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı sonuçları merak ve heyecanla bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama sonuçları

İlan edilen fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacaktır. MEB atama sonuçları için tıklayın.

İlan edilen aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak sırasıyla; aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olanların,

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olanların, ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olanların,

Herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,

Herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,

Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin, ataması yapılacaktır.

• Puan eşitliği hâlinde sırasıyla; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.

Fizyoterapist, aşçı ve yardımcısı atama sonuçları

• Atama sonuçları, 12.11.2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecektir. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

• Verilen süre içinde göreve başlamayanlardan boş kalan pozisyonlara, aynı usulle sıradaki adayların atamaları yapılmak suretiyle doldurulabilecektir.

MEB ataması yapılanlardan istenecek belgeler hangileri?

• Başvuru sonuç belgesi,

• 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,

• Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

• Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,

• Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,

• Sağlık kurulu raporu.

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