Milli Eğitim Bakanlığı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yarıyıl dönemi mazeret durumundan il içi ve iller arası yer değiştirme birinci aşama başvuruları 04-12 Ocak 2021, ikinci aşama başvuruları ise 22-26 Ocak 2021 tarihleri arasında alınmıştır. Başvuru onay bürolarınca mazeret durumuna bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları uygun bulunarak onaylanan il içinde 20.461 iller arasında 6.567 olmak üzere toplam 27.028 öğretmenden 752483031 kura numarasıyla hizmet puanı üstünlügü ve tercihler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılan değerlendirme sonucunda 6.508 il içi, 5.384 il dışı olmak üzere toplam 11.892 öğretmenin mazeret durumuna bağlı il içi ve iller arası yer değiştirmeleri gerçekleştirildi.

2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları için tıklayın.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleride sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

6. Öğretmenlerden;

a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.