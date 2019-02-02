Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti! Ağır yaptırımlar geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kapatılacak özel eğitim kurslarında "merdiven altı" yapılaşmaların önüne geçmek için müeyyidelerin ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça özel öğretim kursları ve temel liselerin kapatılması, eğitim ve öğretim desteği uygulamasının kademeli olarak sona erdirilmesine ilişkin çalışmaların detaylarını anlattı.

"Teşvik" olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteğinden şu an özel okullardaki öğrencilerin, bulundukları öğretim kademesini tamamlayıncaya kadar faydalanacağını belirten Yıldız, teşvikin 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren ilk defa öğrenim görecek öğrenciler açısından geçerli olmayacağını kaydetti.

Organize sanayi bölgeleri ile bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için verilen teşviklerin ise devam edeceğine dikkati çeken Yıldız, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Bakanlık olarak mesleki eğitimin güçlendirilmesine çok önem verdiklerini vurguladı.

Dönüşüm için önleri açılıyor

Kanunda belirtilen 4 yıllık süreyi tamamlayarak kapanacak temel liselerin hangi kurumlara dönüşecekleri konusunda da taahhütte bulunduğunu anımsatan Yıldız, çeşitli sebeplerle taahhütlerini yerine getiremeyen ve kapanma sürecine giren temel liselere de istediği bir kuruma dönüşebilmesi için yeniden müracaat hakkı verildiğini ifade etti.

Yıldız, bu sürecin de devam ettiğine vurgu yaparak, "Temel liseler dönüşebilsin diye olabildiğince önünü açıyoruz, destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönüşemeyen temel liselerin ise haziran sonu itibarıyla kapanmış olacağını vurgulayan Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Fakat süre tamamlandığında dönüşümünü taahhüt etmiş, yeni binasını tutmuş ama inşaat anlamında birtakım eksiklikleri olan kurumlar olabilir. Onlara dönüşüm süreçlerini tamamlamaları noktasında yardımcı olacağız. Yani sürece girmiş, dönüşüm taahhüdünü yerine getirmekte olan, büyük oranda çalışmalarını tamamlamış ama takvim itibarıyla sıkıntısı bulunan kurumlara kolaylık sağlayacağız. Çünkü bizim için önemli olan dönüşüm sürecini tamamlamaları."

"Bu konuda kolaylık sağlayabiliriz"

Yıldız, "Kanuna göre öğrencilere verilen teşviklerin de kapanan temel liselerden tahsil edilmesi gerekiyor. Öğrenciye verilen teşvik aslında okula verilmiş sayılmadığı için bu konuda kolaylık sağlayabiliriz." diye konuştu.

Dışarıdan öğretmen görevlendirilebilecek

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, kapanacak temel liselerdeki öğretmenlerin de mağdur edilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Temel liseler büyük oranda dönüşmüş olacak ve bünyesinde çalışan öğretmenleri de istihdam etmeye devam edecek. Sadece sayı düşük olmakla birlikte kapanacak kurumlardan açığa çıkan öğretmenler olabilir. Onlar için destekleme ve yetiştirme kurslarına dışarıdan öğretmen görevlendirmesi yapılabilecek. Kapanan temel liseler veya özel öğretim kurslarındaki öğretmenlerimiz müracaat ettikleri takdirde, bulundukları yer itibarıyla hem okullardaki hem de halk eğitim merkezlerince mezunlar için sürdürülen destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilebilecek."

"Öğrenciler açısından da temel liselerin son sınıfında 77 bin öğrenci var. Yani öğrencilerin büyük bir kısmı mezun olmuş olacak." diyen Yıldız, alt sınıflarda bulunan öğrencilerin de dönüşen okullara devam etme, başka özel okullara veya devlet okullarına geçme gibi seçeneklerinin bulunduğuna dikkati çekti. Yıldız, şu an 890 temel lisede 160 bin 650 öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.

"Akademik eğitim okullarda verilir"

Özel öğretim kurslarının kapatılması sürecine de değinen Yıldız, "Türkiye genelindeki 2 bin 888 özel öğretim kursunda 357 bin 784 kursiyer bulunuyor. Burada da görev yapan 10 bin civarında öğretmen var." bilgisini paylaştı.

Bunların resmi rakamlar olduğunun altını çizen Yıldız, tek bilim grubunda çalışmaları gereken bu kursların mevzuata göre daha fazla öğretmen de istihdam etmemiş olması gerektiğine dikkati çekti.

Yıldız, "Akademik eğitim okulda başlar okulda biter. Okul dışında herhangi bir kursa, kuruma ihtiyaç duymayacak şekilde akademik eğitim okullarda verilir. Yasal düzenleme yapılıp özel öğretim kurslarının kapatılmasından sonra bütün eğitimler okullarda verilecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yeni projenin detaylarını şubat ayı sonunda yapılacak lansmanla açıklayacağını anımsatan Yıldız, "Bu çocuklar nereye gidecek", "Nasıl bir alternatif sunulacak" gibi soruların cevaplarının burada görüleceğini ifade etti.

Muammer Yıldız, destekleme ve yetiştirme kurslarının daha önce olduğu gibi bundan sonra da ücretsiz olarak yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

Para cezasından daha ciddi müeyyideler gelecek

Velilere, gelecek eğitim öğretim döneminde kapanacak, yasal olarak olmayacak özel öğretim kurslarına gidip sözleşme yapmama uyarısında bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Ne çocuklarımız ne de velilerimizin maddi açıdan sömürülmesine, mağdur olmasına izin vermeyiz. Önümüzdeki süreçte denetimler açısından da daha sıkı bir dönem başlayacak. Yeni dönemde kapanan özel öğretim kurslarıyla ilgili denetimin hukuki altyapısı oluşturularak müeyyideler daha da ağırlaştırılacak. Çok kararlı ve hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek bir altyapı kurulacak. Etkin bir denetim getirilecek. Asla 'şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yaparız' mantığında düşünülmemeli. Sadece para cezası değil daha ciddi müeyyideler gelecek."

Tek bir bilim grubunda hizmet vermesi gerekirken birden fazla bilim grubunda dersler yapan veya tamamen "merdiven altı" olarak faaliyet gösteren kaçak kurumlarla ilgili de denetimlerin sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, "Bakanlığımızca bugüne kadar ruhsatsız eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğü saptanan 730 yer kapatılırken, toplam 27 milyon 614 bin 700 lira idari para cezası uygulandı." açıklamasında bulundu.