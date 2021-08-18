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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Tarih öne çekildi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Tarih öne çekildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim kararından dolayı sözleşmeli öğretmen atama takviminin değiştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 12:28:00 - 2021-08-18 13:18:20
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Tarih öne çekildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Değişiklik kararı ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başlayacak. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişikliğe gidildi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

MSB'den 2021 mart sözleşmeli öğretmen ataması takvim değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir."

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