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Aktüel Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Soruşturma başlatıldı
Aktüel

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mevzuata aykırı bir şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 14:50:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

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