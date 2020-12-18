Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları resmen duyurdu.

MEB'den yapılan açıklamalar şu şekilde:

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

Sınavlar olacak mı?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

İl dışında bulunan öğrenciler

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

Uzaktan eğitim

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

Karne dağıtımı

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

Yarıyıl tatili ne zaman?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

İkinci dönem ne zaman?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Tablet dağıtımı

Ülkemizde kreş ve anaokullarının açılıp açılmayacağıyla ilgili son bilgiler aileler tarafından merak ediliyordu. Kabine Toplantısı sonrasında önce Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılmasıyla ilgili bir tweet paylaştı daha sonra da İçişleri Bakanlığı yeni genelgesinde ise anaokullarının artık yüz yüze eğitim yapılabileceği, diğer sınıfların ise uzaktan eğitime devam edeceği açıklandı. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları açık vaziyette hizmet verecek. Bakan Selçuk'tana açıklama gelmişti.

"Uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar dağıtım stratejimizde öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize resmî veriler üzerinden ulaşmaya devam ediyoruz. Bir yandan destek kampanyaları hızla sürerken Bakanlık olarak yaptığımız 500 bin tablet dağıtımımızın ikinci fazındayız."

Tablet gönderilen iller

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor. Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.

Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850, İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı.

Anaokullarında eğitim

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak.Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise yüz yüze eğitim başladı.