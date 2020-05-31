  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tarihlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim kurumları sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:04:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tarihlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, açık öğretim kurumları sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı