Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tarihlerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim kurumları sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, açık öğretim kurumları sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.