  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:27:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı