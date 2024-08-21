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Eğitim Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş atanamayan öğretmenler açıklaması!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş atanamayan öğretmenler açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-08-21 23:30:00 -
Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş atanamayan öğretmenler açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den atanamayan öğretmenler için flaş açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler için yeni bir atama süreci başlatıldığını duyurdu. Bakan Tekin, öğretmenlerin 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvurularını yapabileceklerini ve atamaların 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

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