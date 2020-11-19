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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama: Bu kez...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama: Bu kez...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından okulların yeniden uzaktan eğitim modeline geçmesiyle birlikte Twitter hesabından önemli bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:18:00 - 2020-11-19 10:32:00
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama: Bu kez...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin okullarından yeniden uzak kalmasıyla birlikte uyarılarda bulundu.

"Onların yer okul"

Sekçuk, "Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde." açıklamasında bulundu.

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