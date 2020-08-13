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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı

"Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:54:25 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan maske uyarısı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni bulunduğunu belirtti.

Kendisinin de o öğretmenler arasında yer aldığını hatırlatan Selçuk, "Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

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