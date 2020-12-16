Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan internet kullanımı uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitim evde uzaktan eğitim şeklinde devam ettiği salgın süresince velilere sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilirken öğrenciler açıklarını uzaktan eğitim sistemi ile kapatıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu dönemde en önemli konulardan bir tanesi olan internet kullanımıyla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu.

"Dikkatle incelemenizi rica ediyorum"

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum" diye konuştu.