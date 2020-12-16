  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan internet kullanımı uyarısı
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan internet kullanımı uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle evde uzaktan eğitim sistemiyle öğrenciler eğitimine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, internet kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:22:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan internet kullanımı uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitim evde uzaktan eğitim şeklinde devam ettiği salgın süresince velilere sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilirken öğrenciler açıklarını uzaktan eğitim sistemi ile kapatıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu dönemde en önemli konulardan bir tanesi olan internet kullanımıyla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu.

"Dikkatle incelemenizi rica ediyorum"

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye destek yağıyor! Çin'den kritik açıklama
Dünya

Türkiye'ye destek yağıyor! Çin'den kritik açıklama

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in her alanda Türkiye'nin yanında olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gel..
Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü
Dünya

Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü

Moldava'da sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Anna Leikovic isimli genç kız anne katili oldu. Leikovic'in annesini öldürdükten sonra iç ..
Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler
Yaşam

Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir hayvansever boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü buldu.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay