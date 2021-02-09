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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sıcak gelişmeyi duyurdu!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sıcak gelişmeyi duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'http://meslegimhayatim.meb.gov.tr' platformunun Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 12:13:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sıcak gelişmeyi duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam zincirini kurmak için yaptığımız çalışmalardan biri olan Platformumuz, 'http://meslegimhayatim.meb.gov.tr' Avrupa’da örnek yenilikçi uygulama seçildi. Mesleğim Hayatım'ın başarısında ve çocuklarımızın geleceğinde katkısı olan herkesi kutluyorum" ifadesine yer verdi.

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