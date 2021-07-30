Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Ziya Selçuk istifasını mı verdi?

Ziya Selçuk istifa mı etti? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Özvar, YÖK Başkanı olarak atandı. YÖK’te başkanlık değişiminden sonra bakanlıklarda da bir değişim söz konusu olur mu? sorusu da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?

Ziya Selçuk istifa etti mi? Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifanın da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildiği iddia edildi. Bu iddia sahibi ise Sözcü editörü Sultan Uçar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Ankara’da hareketli saatler… Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atandı. MEB Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifanın da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi.” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk’un istifasına ilişkin resmi makalardan bir doğrulama gelmedi.

Ziya Selçuk kimdir?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'nın Emirler köyünde doğdu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını gelişim psikolojisi alanında yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

Ziya Selçuk, TED Üniversitesi ve Maya Eğitim Kurumları'nın yanı sıra birçok özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunda yer aldı. 27 Şubat 2002 tarihinde Özel Maya Okullarını kurdu. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptı ve Millî Eğitim Bakanlığının yayınlandığı andan itibaren başarısız görülen ve uygulamaya konulmayan müfredat reformu sürecini yürüttü. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında yer alan otuz beş başlıktan birisi olan "bilim ve eğitim" başlığının görüşmelerinde Türkiye'yi temsil etti.

Ziya Selçuk ne zaman Milli Eğitim Bakanı oldu?

Ziya Selçuk 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanlığı olarak göreve atandı.