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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Bu hafta kavuşuyorlar!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Bu hafta kavuşuyorlar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere yeni bir müjde verdi. Selçuk, 15 ildeki 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli tablet bilgisayara kavuşacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:39:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Bu hafta kavuşuyorlar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli tablet bilgisayara kavuşacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor.

Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor. Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

meleknur

BAKAN EFENDİ ÇOCUKLARIMIZ UZAKTAN EĞİTİMDE BAŞARILI OLAMIYOR. GÖZÜMÜZĞN ÖNÜNDE BİLDİKLERİNİDE UNUTTULAR, DİYORUZ SİZ TABLETTEN BAHSEDİYORSUNUZ. ZATEN HOCALARI SINIFTAN DERS VERİYOR. SİZLER YENİLİK GELİŞTİRİN VE DİYİNKİ UZAKTAN BAŞARAMAYAN ÇICUKLAR SINIFLARINDA DERSLERİNİ TAKİP ETSİNLER. ÇÖZÜMLER, ALTERNATİFLER SUNUN FARKLI BAŞARANLARA İMKANLAR SUNUN. YÖNETİN
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meleknur

BAKAN EFENDİ SİZİN HABERİNİZİ GÖRÜNCE BİR YENİLİK SUNACAKSIZ DİYE, VELİ OLARAK SEVİNİYORUM AYNI ŞEYİNİN TEKRARINI OKUYUNCA BEN HÜSRAN. YENİLİK, FARKLILIK,ÇÖZÜM, GENÇLERE YÖNELİK ALTERNATİF SUNUM . UZAKTAN BAŞARAMAYAN ÖĞRENCİLERİ OKULUNA SINIFINA GÖBDERİN. UZAKTAN BAŞARANLAR UZAKTAN YAPSIN.  TANIYIN. HASTALIK DİYE DİYE GENÇ BEYİNLER HASTALIK PSİKOLJİNİ YAŞATIYORSUNUZ YORUYORSUNUZ
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