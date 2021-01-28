Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'başlıyoruz' deyip açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bazı işler hem görev hem mutluluktur. Dil bayrağımız Türkçe için yaptıklarımız gibi. Sadece öğrencilerimiz değil, eğitimde görev alan herkes Türkçeyi güzel kullanmalı. Görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenler için de yeterlilik ölçümlerine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.