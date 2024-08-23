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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş açıklama! 80-100 bin lira arasında kayıt parası...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş açıklama! 80-100 bin lira arasında kayıt parası...

Yeniakit Publisher
2024-08-23 20:44:00 -

Devlet okullarında "bağış" adı altında kayıt parası talep edilmesi yasak olmasına rağmen, İstanbul'da bazı okullarda velilerden yüksek meblağlar istendiği iddiaları tepki topladı.

İstanbul'da bazı devlet okullarında velilerden "bağış" adı altında 80-100 bin lira arasında kayıt parası istendiği iddiaları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu tür taleplerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, velilere çağrıda bulundu.

Tekin, "Kayıt parası isteyen okulları bize şikayet edin, gereğini yapalım" dedi. Devlet okullarında kayıt için velilerden para talep edilmesinin yasal olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, bu durumun önlenmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

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