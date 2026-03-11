Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ara tatil açıklaması!

Ara tatilin kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna Tekin; “Sadece ara tatil üzerinden okumayın arkadaşlar. Biz attığımız her adımı, bakanlık içerisinde her genel müdürlük bünyesinde yer alan izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yapılan şeyin arzu ettiğimiz sonuçları doğurup doğurmadığı, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını değerlendiriyoruz. Ara tatil de bunun içerisinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararı açıklarız” diye cevap verdi.

ZORUNLU EĞİTİMDE YAŞ DÜŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, zorunlu eğitimde yaşın düşürülmesine ilişkin çalışmayı soran gazetecilere; “Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken, artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım. Yoksa zorunlu eğitim yaşının biraz daha erken yaşlara çekilmesiydi tartışma. Hala kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz” karşılığını verdi.

ÖĞRETMENLERE GÜZEL HABER!

Bakan Tekin, “Güzel olan şey şu; seminer döneminde bu ara tatilde öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden online olarak çalışmalarını yapacaklar” bilgisini aktardı.