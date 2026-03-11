  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor Kentsel dönüşümde binalara 'kapalı otopark zorunluluğu' getirilmezse İstanbul'da büyük kaos çıkacak! Enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar açıklama yaptı ABD yönetiminde "İran" paniği: Hesapları çarşıya uymadı! ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini söyledi Ülkeyi koşulsuz verdi şimdi tapusunu verecek 50 bin çalışanını işten çıkaracak Krizin ayak sesleri ‘Ne bakıyorsunuz hiç mi hırsız görmediniz?’ Deepfake teknolojisi siyaseti vurdu Galatasaray maçı sonrası "İngiltere'de tur atlar mıyız?" sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt! Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek Dünya THY'yi kıskanıyor
Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ara tatil açıklaması!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ara tatil açıklaması!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ara tatil açıklaması!

AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılıp kaldırılmaması konusunun henüz değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Ara tatilin kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna Tekin; “Sadece ara tatil üzerinden okumayın arkadaşlar. Biz attığımız her adımı, bakanlık içerisinde her genel müdürlük bünyesinde yer alan izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yapılan şeyin arzu ettiğimiz sonuçları doğurup doğurmadığı, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını değerlendiriyoruz. Ara tatil de bunun içerisinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yaptıktan sonra kararı açıklarız” diye cevap verdi.

ZORUNLU EĞİTİMDE YAŞ DÜŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, zorunlu eğitimde yaşın düşürülmesine ilişkin çalışmayı soran gazetecilere; “Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken, artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım. Yoksa zorunlu eğitim yaşının biraz daha erken yaşlara çekilmesiydi tartışma. Hala kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz” karşılığını verdi.

ÖĞRETMENLERE GÜZEL HABER!

Bakan Tekin, “Güzel olan şey şu; seminer döneminde bu ara tatilde öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden online olarak çalışmalarını yapacaklar” bilgisini aktardı.

Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl

Gündem

Bakan Tekin: Okullarımız cıvıl cıvıl

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sert tepki! Müslüman Türk milletine "gerici" diyenlere yargı yolu göründü!

MEB’e yapılan saldırılara flaş yorum: 28 Şubat’ın yıl dönümünde…
MEB’e yapılan saldırılara flaş yorum: 28 Şubat’ın yıl dönümünde…

Gündem

MEB’e yapılan saldırılara flaş yorum: 28 Şubat’ın yıl dönümünde…

"MEB'e saldırılar İslamofobik"
"MEB'e saldırılar İslamofobik"

Gündem

"MEB'e saldırılar İslamofobik"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23