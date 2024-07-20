Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tek tek açıkladı! İşte yabancıların Türkiye üzerinde başlattığı oyun ve satılmış gazeteciler…

Bakan Tekin, Lozan Anlaşması ve Fransa'nın Türk eğitim sistemini yok sayması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden başlatılan algı operasyonunun arka planını detaylandırdı. Fransız okullarının, Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı kurallarına ve şartlarına uymadığı için bu şekilde bir tutum sergilediklerini açıkça ifade etti. Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim sistemini korumak ve güçlendirmek için bu adımları attıklarını belirterek, yapılan eleştirilerin haksız ve yanlı olduğunu vurguladı.

Bu olay, Türkiye'nin eğitim politikalarını bağımsız bir şekilde yürütme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilirken, bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmalarla kamuoyunda farklı algılar yaratılmaya çalışıldığını belirtti.