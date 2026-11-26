Bakan Tekin'in gazetecilere yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu yıl, yani 2026 yılında akademi giriş sınavı yapıldı Temmuz ayında. Akademi giriş sınavı, yani 2026 akademi giriş sınavı ile göreve başlayacak, öğretmen adayı olarak aramıza katılacak arkadaşlarımız 15.000 kişi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edildi. Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı olarak bunun dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu. Millî Eğitim Akademisi'nin 2026 giriş sınavıyla alacağımız arkadaşlarımız 15.000 kişi.

10 BİN ARKADAŞIMIZ BAHAR AYLARINDA ATANACAK

Bu yıl ÖSYM ile atama takvimini ve eğitim öğretimin başlangıç takvimini de dikkate alarak AGS sınavlarının, yani akademi giriş sınavının tarihiyle ilgili de bir değişiklik yaptık. Yani her yıl Eylül ayında akademi eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın atamalarının gerçekleştirilebilmesi için Millî Eğitim Akademisi'ndeki süreci başlatabileceğimiz tarih açısından daha doğru olacağını düşündüğümüz şekilde 2027 yılında Millî Eğitim Akademisi giriş sınavını Mayıs ayında yapacağız. Yani Mayıs'ta sınavı yapıp Temmuz, Ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip Eylül ayında başlatıp bir sonraki Eylül'e kadar eğitimler devam edip Eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde, bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacak. Dolayısıyla 10.000 arkadaşımız, şu anda akademide olan 10.000 arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacaklar.

2026 akademi giriş sınavıyla 15.000 arkadaşımız, 2027 akademi giriş sınavıyla da 15.000 arkadaşımız olmak üzere toplam 40.000 arkadaşımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iki akademi sınavıyla ilgili olarak rakamları açıkladı, diğerini zaten daha önce açıklamıştım. Ben bütün öğretmen adayı arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle bu hafta Öğretmenler Günü haftası; hepsinin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşarlar.