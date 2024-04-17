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Gündem Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen atamaları konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek: Öğretmen atamaları masaya yatırılıyor
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen atamaları konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek: Öğretmen atamaları masaya yatırılıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-17 14:52:00 -
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen atamaları konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek: Öğretmen atamaları masaya yatırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen ataması konusunun yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değerlendirileceğini açıkladı. Atamalara ilişkin belli bir sayının olmadığını vurgulayan Tekin, sayının belli olması halinde bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını aktardı.

 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin kamuoyunda konuşulan rakamların büyük oranda eksik ya da yanlış olduğunu belirterek, yapılacak değerlendirmelerin ardından sayının açıklanacağını bildirdi.
Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Tekin, “Cumhurbaşkanımız açıklamasında da söyledi zaten. Mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım.” dedi.
Atamalara ilişkin belli bir sayının olmadığını vurgulayan Tekin, sayının belli olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını aktardı.
“Ücretli öğretmen sayısının 90 bin olması nedeniyle öğretmen ihtiyacının da bu rakamlara yaklaşık olduğunu” dile getiren sendikaların bulunduğunun anımsatılması üzerine Tekin, şunları kaydetti:
“Konuşulan rakamlar çok büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman bütün bu rakamları da açıklayacağız. Net rakamları da açıklayacağız. Biz, ihtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutulan ders sayısından tutun, mevcut öğretmenler, emekli olanlar, hepsini anbean takip ediyoruz. İhtiyaçlarımızı, rakamları net olarak o gün açıklayacağız.”
Tekin, konuyla ilgili henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını da belirtti.

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