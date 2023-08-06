Milli Eğitim Bakanı Tekin: Müreffeh toplumlar için güncel ihtiyaca yönelik eğitim sistemleri gerek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, güncel ihtiyaçlara cevap veren eğitim sistemlerinin, müreffeh toplumlara erişilebilmesi için en önemli araç olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı'nın açılışında konuşan Tekin, teşkilatın, bölgedeki kalkınmanın kurumsallaşmasında büyük rol oynadığına inandığını ifade etti.

Daha huzurlu, müreffeh ve kalkınmış toplumlar için en etkili yolun, sosyal ve duygusal beceriler ile ortak değerleri edinmiş genç nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti: "Eğitimin temel amacı, insanları en iyi şekilde yetiştirerek potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu sebepledir ki eğitim, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumların da aydınlık geleceğinin inşasında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. İş dünyası için gerekli yeterlilikleri kazandıran, okuldan istihdama kolay geçişi mümkün kılan, yükseköğretim ve araştırma olanakları sağlayan ve ayrıca hayat boyu öğrenme çerçevesinde yeniden beceri kazanma ve geliştirme fırsatları sunan eğitim sistemleri daha müreffeh toplumlara erişebilmemiz için en önemli araçtır."

Türkiye'de 2000'li yılların başlarından itibaren eğitim öğretime erişim, eğitimin niteliği ve nicelik anlamında ciddi ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizen Tekin, "2008-2009 küresel mali krizi ve Kovid-19 salgını gibi ciddi küresel sıkıntılara rağmen Türkiye'de eğitim alanında çok ciddi gelişmeler söz konusu olmuştur." dedi.

Türkiye'nin son 12 yıldır, aralarında 1,2 milyon çocuğun da bulunduğu 3 buçuk milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatan Tekin, bu çocukların eğitim öğretim süreçlerine katılmaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, bu açıdan dünya üzerinde en çok sığınmacı öğrenci barındıran ülkenin Türkiye olduğunun da aşikar olduğunu vurguladı.

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki deprem felaketinin olumsuz sonuçları da ilave edildiğinde bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin eğitim öğretim alanında kazandığı ivmenin takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, enstitünün faaliyetlerini ve çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmesi için üzerlerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Tekin, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, eğitimde iyi örneklerin paylaşılması ve karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Toplantı öncesi diplomasi trafiği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, EİTEE 4. Mütevelli Heyeti Toplantısı öncesi üye ülkelerin eğitim bakanlarıyla görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Pakistan Eğitim Bakanı Rana Tanveer Hüseyin, Özbekistan Eğitim Bakan Yardımcısı Usman Sharifkhodjaev, EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Khusrav Nozırı ve EİT gözlemci ülke olan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmelerde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz da hazır bulundu.