Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılması açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk (Okulların açılması ile ilgili) "Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var; çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek." dedi.