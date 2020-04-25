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Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere "kızak şenliği" sözü:

"Seneye inşallah bir kızak şenliği yaparız kar yağınca, kollarımızı açarız okul bahçesinde, bırakırız kendimizi yokuştan aşağıya"

2020-04-25 17:47:03 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere "kızak şenliği" sözü:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karda öğrencilerle kaymak için meslek liselerine verdiği bin kızak siparişinin bir kısmının tamamlandığını, gelecek kış öğrencilerle kızak kayma temennisinde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından meslek liselerinin yaptığı bir kızağın fotoğrafını paylaşarak bu kış kar tatilinde dışarıda kızak kayan çocukları izlediğini belirtti. Çocukların neşeli olduğunu, oyunları bitecek diye bir an üzüldüğünü aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"O neşeyi başka çocuklarımız da okulda yaşasınlar diye meslek liselerimize bin kızak siparişi vermiştim. Ben de gidecektim yanlarına kızak kaymaya. O gün özenmiş, gidememiştim. Kızakların bir kısmı yapılıp geldi. Derken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar kapandı. O tarihlerde hala kar olan illerimiz vardı oysa. Gidemedik. Kızağın ilk numunesi odamın bir köşesinde kaldı. Her gün kaç kez gözüme ilişiyor. Sonra diyorum her kışın baharı, her baharın bir kışı var. Seneye inşallah bir kızak şenliği yaparız kar yağınca, kollarımızı açarız okul bahçesinde, bırakırız kendimizi yokuştan aşağıya... Öylece durup duran bir eşyadan çocuk sesleri duyulur mu, duyuluyor işte."

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