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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "eğitim için tedbir" çağrısı:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "eğitim için tedbir" çağrısı:

"Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe" - "Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:14:14 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "eğitim için tedbir" çağrısı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe..." uyarısında bulundu.

Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..."

- Velilere davet

Öte yandan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise velilerle iletişim için çok sayıda içerik hazırladıklarını belirterek, "Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye Bizden Veli Kuşağı podcast olarak yayında." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" üzerine yaptığı konuşma linkini paylaşımına ekleyerek velileri konuşmaları dinlemeye davet etti.

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