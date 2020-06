Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaz okulu programında öğrencilere seslendi

Eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından yaz okulu programları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile başladı - Bu kapsamda Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden öğrencilere seslendi - Bakan Selçuk: - "Eğitimin ve öğrenmenin tatili olmaz biliyorsunuz. İnsan her an, her saniye öğrenmeye açık olmalı. Okul sıralarında olmasa da izlediklerinizle, okuduklarınızla her gün yeni şeyler öğrenmeyi lütfen unutmayın" - "Derslerimiz devam ediyor. Sizler öğrenmeye devam edin diye, varsa eksikleriniz tamamlayın diye, yazın da derslerimiz yayında olacak. Ama bu dersler, yaz tadında çok farklı ve eğlenceli içeriklerle hazırlandı" - "Yaz tatilini dolu dolu geçirmeniz için TRT EBA TV'de yeni içerikler sunulmaya devam edilecek"