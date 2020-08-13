  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı:

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin eğitim öğretim alanında iş birliği çalışmalarının artırılması en büyük temennimizdir" - "Ortak çabaların bölgemizdeki eğitim, bilim, kültür çalışmalarına katkı sağlamasını ümit ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:23:01 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EİT Eğitim Enstitüsü mütevelli heyeti toplantısına başkanlık yaptı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin eğitim öğretim alanında iş birliği çalışmalarının artırılması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, EİT ülkeleri arasında bölgesel özellikleri yansıtan eğitim programlarını geliştirmek, her kademede eğitim kurumları arasında iş birliğini teşvik etmek, bölge dillerinde öğretim etkinliklerini desteklemek, öğretmenler için ortak hizmet içi eğitim programları düzenlemek, edebiyat, tarih ve coğrafya eğitimi alanlarında üye ülkeler arasında iş birliğini artırmak amacıyla kurulan EİT Eğitim Enstitüsünün 3. Mütevelli Heyeti Toplantısı, Bakan Selçuk başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk'un başkanlığındaki toplantıya, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, EİT Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Afganistan Eğitim Bakanı Rangina Hamidi, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, İran Eğitim Bakanı Mohsen Haji Mirzaee, Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nurlan Omurov, Kazakistan Eğitim Bakanlığından Genel Müdür Yerkebulan Buranbayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran katıldı.

Bakan Selçuk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, mütevelli heyeti toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin eğitim öğretim alanında iş birliği çalışmalarının artırılması en büyük temennimizdir. EİT Eğitim Enstitüsünün bölgemiz için önemli bir iş birliği zemini sağlamasını umuyoruz. Ortak çabaların bölgemizdeki eğitim, bilim, kültür çalışmalarına katkı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündemin katılımcılar tarafından kabul edilmesinin ardından Selçuk, enstitü üye ülkelerindeki mevkidaşlarına teker teker söz verdi.

EİT üye ülkeleri arasında eğitim iş birliklerini artırıcı nitelikte çalışmalar yürüten EİT Eğitim Enstitüsünün yeni dönem başkanlığına toplantıda, EİT Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci yeniden aday oldu ve Türkiye'nin adaylığı tüm ülkelerce memnuniyetle karşılandı.

Toplantıda, bir sonraki dönem bütçesi ve çalışma programı kabul edildi.

Öte yandan, EİT üyesi ülkeler ile Kovid-19 sürecinde eğitime ilişkin iş birlikleri ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, süreçle ilgili Türkiye'nin deneyimlerinin diğer ülkelere aktarılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi
Dünya

Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi

Pakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cammu Keşmir için toplanması çağrısına 1 yıldır kulaklarını tıkayan Suudi Arabistan, Pakistan ile ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı