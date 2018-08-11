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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Biz kendi ödevlerimize yoğunlaşmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Milletimize karşı yürütülen ekonomik savaş küresel emperyalist güçlerin emellerinden bir gün dahi vazgeçmediğini gösteriyor. Onlara verilen ödev bu. Biz kendi ödevlerimize yoğunlaşmalıyız. Çocuklarımızın geleceği için eğitim ve bilim yolunda daha çok çalışmalıyız" dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:43
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Biz kendi ödevlerimize yoğunlaşmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milletimize karşı  yürütülen ekonomik savaş küresel emperyalist güçlerin emellerinden bir gün dahi  vazgeçmediğini gösteriyor. Onlara verilen ödev bu. Biz kendi ödevlerimize  yoğunlaşmalıyız. Çocuklarımızın geleceği için eğitim ve bilim yolunda daha çok  çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Mesajını "#Kazanacağız" etiketiyle paylaşan Selçuk, "Milletimize karşı  yürütülen ekonomik savaş küresel emperyalist güçlerin emellerinden bir gün dahi  vazgeçmediğini gösteriyor. Onlara verilen ödev bu. Biz kendi ödevlerimize  yoğunlaşmalıyız. Çocuklarımızın geleceği için eğitim ve bilim yolunda daha çok  çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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