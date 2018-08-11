Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Biz kendi ödevlerimize yoğunlaşmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milletimize karşı yürütülen ekonomik savaş küresel emperyalist güçlerin emellerinden bir gün dahi vazgeçmediğini gösteriyor. Onlara verilen ödev bu. Biz kendi ödevlerimize yoğunlaşmalıyız. Çocuklarımızın geleceği için eğitim ve bilim yolunda daha çok çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Mesajını "#Kazanacağız" etiketiyle paylaşan Selçuk, "Milletimize karşı yürütülen ekonomik savaş küresel emperyalist güçlerin emellerinden bir gün dahi vazgeçmediğini gösteriyor. Onlara verilen ödev bu. Biz kendi ödevlerimize yoğunlaşmalıyız. Çocuklarımızın geleceği için eğitim ve bilim yolunda daha çok çalışmalıyız." ifadesini kullandı.