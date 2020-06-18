Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin e-Okul'dan velileri vasıtasıyla karnelerini almasını istiyoruz. Yani okullara milyonlarca çocuğumuzun gelip de karne almak için oralarda bulunmasının çok doğru olmadığını biliyoruz. O yüzden de dijital olarak, elektronik olarak bunu alsınlar istiyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart Pazartesi TRT EBA TV ve EBA internet uygulaması üzerinden başlatılan ve yarın sona erecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin değerlendirmesi sorulan Selçuk, salgının başladığı günden itibaren belli başlı ülkeleri günlük izlemeye başladıklarını, dünyadaki gidişatla Türkiye'deki sürecin karşılaştırmalarının da günlük olarak yapıldığını anlattı.

"Gördük ki Türkiye, dünyada hemen tedbir alabilen, ülke seviyesinde eğitimin başlaması, uzaktan eğitimle ilgili bir yapı kurulması için ön alan 2 - 3 ülkeden birisi oldu." diyen Selçuk, salgının başından beri hala bu eğitim çalışmalarına başlayamayan çok sayıda ülke bulunduğuna işaret etti.

Selçuk, bu süreçte EBA'nın eğitim alanında dünyada en çok tıklanan üçüncü site konumuna çıktığını belirterek, "Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin konuya müthiş bir intikali var, 2 milyar 700 milyon kez tıklandı. Bu, 3 milyara doğru yaklaşıyor." bilgisini paylaştı.

Bu süreçte uzaktan eğitime ilişkin ölçme değerlendirme çalışmalarının da yapıldığını, günlük analizlerin kendilerine ulaştığını aktaran Selçuk, "Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin belirli bir kısmını karşılayabilir. Yani biz şunu söyleyemeyiz; uzaktan eğitimle biz zaten yüz yüze yapılan eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz. Fakat uzaktan eğitimle yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık. Yani uzaktan eğitimden beklediğimizin ötesinde faydalar sağlandığını gördük. Bundan dolayı da mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birkaç hafta telafi yapılıp bitecek değil"

Bakan Selçuk, gelecekteki sürece yönelik daha ayrıntılı ölçme değerlendirme çalışmalarının yapıldığını, okul okul, bölge bölge ne tür öğrenme eksikliklerinin kaldığını, bu eksikliklerin yüz yüze eğitimde ne kadar telefi edilebileceğini ele aldıklarını söyledi.

EBA TV'nin yazın da 29 Haziran-28 Ağustos tarihlerinde yayınlarına devam edeceğini anlatan Selçuk, telafilerin de bu yayınlarla süreceğini ama mantalitesinin değiştirileceğini belirtti.

Selçuk, aynı zamanda destekleme yetiştirme kursları aracılığıyla da yıl boyunca telafilerin süreceğine dikkati çekerek, "Başlangıçtaki birkaç hafta telafi yapılıp bitecek değil. Yıl boyu her öğrencimizin eksiğine bakıp bunun hafta sonları kurslarla da hatta EBA'daki canlı derslerle yıl içinde de devam etmesi için altyapıyı kurduk." bilgisini paylaştı.

- "Öğrencilerimizin e-Okul'dan velileri vasıtasıyla karnelerini almasını istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, karneler için online bir tören veya başka bir etkinlik planlanıp planlanmadığı, karne, takdir ve teşekkür belgeleri ile diplomaların nasıl alınacağına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin e-Okul'dan velileri vasıtasıyla karnelerini almasını istiyoruz. Yani okullara milyonlarca çocuğumuzun gelip de karne almak için oralarda bulunmasının çok doğru olmadığını biliyoruz. O yüzden de dijital olarak, elektronik olarak bunu alsınlar istiyoruz."

Selçuk, karnelerin e-Okul üzerinden, ayrıca ortaöğretimde takdir, teşekkür ve onur, üstün başarı belgeleri ile diplomaların randevulu olarak okullardan alınabileceğini bildirdi.

- "Diğer ülkelerin raporlarına baktığımızda bizim yaptığımız çalışmalar beklentinin çok ötesinde"

Dünyadaki uygulamalar da dikkate alındığında Türkiye'nin salgın ile mücadelede eğitim alanı açısından başarılı bulunan noktalarına yönelik değerlendirmesi sorulan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bizim kendi kendimize 'Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz çok iyiyiz.' dememizin anlamı yok ancak şunu görebiliyoruz; başka ülkelerde bir öğrencinin günlük hayatında eğitim, veliyle etkileşim nasıl yer alıyor? Ülke ölçeğinde çalışma yapabiliyorlar mı yoksa Çin ya da ABD gibi bazı ülkelerde eyalet seviyesinde çalışmalarla mı yetiniliyor? Dünya Bankası, UNESCO gibi kuruluşlar bizim yaptığımız çalışmaları başka ülkelere de anlatmamız konusunda neden bir talepte bulunuyorlar? Niye? Biz bu konularda şunları yapıyoruz diye. Raporlar gönderiyoruz ve gerçekten diğer ülkelerin raporlarına baktığımızda bizim yaptığımız çalışmalar beklentinin çok ötesinde. Yani uluslararası mukayese yaptığımızda bunun iyi olduğunu görebiliyoruz, kanıta dayalı olarak."

- "Verileri çok önemsiyoruz ve zamanı gelmeden bir şey yapmak istemiyoruz"

Bakan Selçuk, birçok ülkenin "Hemen bütün okulları açalım." gibi çok ani kararlar aldığına işaret ederek, "Türkiye'de bazen şunu hissediyorum; niye açılmıyor ya da neden bekleniyor gibi... Biz bu bu konuda verileri çok önemsiyoruz ve zamanı gelmeden bir şey yapmak istemiyoruz. Yani geri dönüş yapabileceğimiz, 'İşte olmadı yanlış yaptık.' diyebileceğimiz işler yapmak istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu sebeple de gerek Milli Eğitim Bakanlığının sorumlu olduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, gerekse diğer hususlarda tedbiri elden bırakmadıklarını vurgulayan Selçuk, Almanya'daki bazı eyaletlerde, Çin'de dün itibarıyla tekrar bir geri dönüş olduğuna, açılan okulların tekrar kapatıldığına işaret etti.

Bu noktada iş birliğinin önemine dikkati çeken Selçuk, bazen "Bu kararları niye Milli Eğitim kendisi almıyor? Başka bakanlıklarla ya da işte kabinede görüşülüyor" gibi yorumlar alındığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı bunu kendi başına alabilir mi? Sağlıkla ilgili, kabineyle ilgili bir konu. Tabii ki sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belli konular tartışılacak, herkes görüşünü belirtecek sonra bir mutabakat sağlanacak, onun da açıklaması yapılacak. Bundan doğal bir şey olamaz." şeklinde konuştu.

- "Çok daha dikkatli olmak ve adım adım gitmek zorundayız"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçeveden baktığımızda aldığımız, alacağımız kararların bir çocuğumuzun, bir velimizin günlük hayatını nasıl etkilediğine dikkat etmek zorundayız. Yani bu bizim masa başında kendimizi rahatlatmak için yaptığımız bir iş değil. Bu bir çocuğun hayatına dokunmakla ilgili bir şey. Bir velinin düzenini bozmak ya da düzeltmekle ilgili bir mesele bu. O yüzden bu konularda çok daha dikkatli olmak ve adım adım gitmek zorundayız.

O yüzden sürekli Bilim Kurulu ile konuşuyoruz. Daha dün gece yarısı sayın Sağlık Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla tekrar meseleyi gözden geçirdik. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü adım adım, bilgiye dayalı olarak süreci yönetmeye çalışıyoruz."

- "Okulları üç hafta açsaydık çok daha devasa sorunlarımız olacaktı"

Bakan Selçuk, Almanya'ya yönelik soru üzerine, Kuzey Ren-Vestfalya'da okulların açılması sonrasında bir kesimhanede ortaya çıkan pozitif vakalar üzerine tekrar geri adım atıldığını söyledi.

Selçuk, "Biz okulları üç hafta açsaydık başka problemlerimiz olacaktı. Açmadık. Biz bunu telafi edebiliriz, buna çok güveniyoruz ve okulları açmadığımız için gerçekleşen rahatlamanın farkında olmayabilir toplum. Eğer açsaydık bir problemin nasıl yaşanacağını göreceklerdi. Problemimiz çocukların kazanım eksikliği olsun, biz bunu telafi ederiz. Ama okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık emin olun bizim çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." diye konuştu.

(Sürecek)