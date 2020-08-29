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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "60 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerimizle ilgili.... Kamu personeline ilişkin genelge 3 gün önce yayınlandı. O yayınlanmadan önce kararımızı almıştık bu öğretmenlerimizin idari izinli sayılmasıyla ilgili."
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "60 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerimizle ilgili.... Kamu personeline ilişkin genelge 3 gün önce yayınlandı. O yayınlanmadan önce kararımızı almıştık bu öğretmenlerimizin idari izinli sayılmasıyla ilgili."

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:25:04 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "60 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerimizle ilgili.... Kamu personeline ilişkin genelge 3 gün önce yayınlandı. O yayınlanmadan önce kararımızı almıştık bu öğretmenlerimizin idari izinli sayılmasıyla ilgili."
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