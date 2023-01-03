Milli Eğitim Bakanı Özer, Tevfik İleri'yi Anma Programında konuştu! Eğitimdeki 70 yılık gecikmeyi son 20 yılda telafi ettik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tevfik İleri’den aldıkları meşaleyi çok daha güçlü şekilde yakarak geleceğe taşımak için büyük azimle çalıştıklarını söyledi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda “Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri’yi Anma Programı” düzenlendi. Bakan Özer, buradaki konuşmasına, eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’ye, dava arkadaşı Adnan Menderes’e ve imam hatip okullarının görünmeyen kahramanı Celalettin Ökten’e Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Celalettin Ökten’in, 70’li yaşlarda olmasına rağmen öğrencisi Tevfik İleri ile imam hatip liselerini tekrar ihya etmek için büyük zorluklarla Ankara’ya geldiğini anlatan Özer, karar çıktıktan sonra İstanbul’da imam hatip lisesinin inşasında da bilfiil çalıştığını aktardı.

Kutlu yürüyüşümüz sürüyor

Kadına şiddetle ilgili konuyu sürekli gündeme getirenlerin, kadının elinden başörtüsü yüzünden eğitim hakkı alındığı zaman hiç konuşmadıklarına dikkati çeken Özer, şöyle konuştu: “Bugün beyin göçünden bahsediliyor. 1999’daki katsayı uygulamasında imam hatipli gençler, kadınlarımız başörtüsü yüzünden ülkeyi terk ettiler, üniversiteye gidebilmek için. Neden konuşmadılar? Çünkü onların tek bir derdi vardı, vesayet odaklarını, kültürel iktidarlarını muhkem kılacak şekilde sadece kendilerinin var olabildiği bir ülkeyi inşa edebilmek. Rahmetli Tevfik İleri’nin, Celalettin Ökten hocamızın ve Recep Tayyip Erdoğan’ın hikayesi; bu toplumun tüm bileşenleri ile bir arada, devletiyle birlikte barışık bir şekilde geleceğe doğru kutlu yürüyüşünü sağlamak. İnanıyorum ki yeni yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacaktır. Çünkü ilk kez Cumhuriyet dönemindeki kalkınmayla ilgili, eğitimle ilgili 70 yıllık gecikmelerin hepsi son 20 yılda telafi edildi.”

Tevfik İleri’nin torunu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de dedesinin kendisi için doğal olarak siyasetçi ve devlet adamı olmanın ötesinde bir aile büyüğü olduğunu ifade ederek, “Maalesef kendisiyle tanışma fırsatı bulamadım ancak büyüdüğüm ortamda onun miras bıraktığı manevi iklimi soludum” diye konuştu.

Özel okul ücretleri de enflasyonu bekliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek “Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil” dedi.