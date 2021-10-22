Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ve YGS sınavları başta olmak üzere eğitimde önümüzdeki dönemde köklü değişiklikler yapılmayacağı mesajını "Reform değil, iyileştirme yapacağız" diyerek verdi. Özer, AK Partili milletvekillerine bir sunum yapıp sorularını cevapladı.

Sabah'ın haberine göre, Özer'in sunumda verdiği mesajları şöyle:

-Önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliği olacak. Toplanacak MEB şurasının konusu olarak da bunu seçtik. Fırsat eşitliğinin en önemli ayağı okul öncesi eğitim olacak. İstanbul'da bakanlığın üç katı özel eğitim kurumu var. Yeni kurum yapmak istiyorsunuz arsa sorunu ile karşılaşıyorsunuz. Biz bu sorunu çözeceğiz. Önümüzdeki yıl özel eğitim kurumu sayımız üç katına çıkacak. Bunun için gerekli planlamayı da yaptık, bütçeyi de ayırdık.

-Artık eğitimde '-cak, -cek, -mış, -miş'li cümleler kurmayacağız. Yapacağımızı söyleyip onu yapacağız. Reform değil, iyileştirmeler yapacağız.

-Biz eğitimde aslında başarılıyız. PİSA verilerine bakılırsa bu görülebilecek. Daha da başarılı olmak için çalışacağız.

-Türkiye bir taraftan okul, diğer taraftan da öğretmen sayısını hızla artırdı. Biz eğitimi üçe ayırmak istiyoruz; temel eğitim, mesleki eğitim ve öğretmen eğitimi. 20 yıllık öğretmen ile 5 yıllık öğretmenin okuttuğu sınıfların akademik başarısı arasında yüzde 60 fark var. Yeni öğretmenlere vereceğimiz eğitim ile bu açığı kapatacağız. Eğitim başarısı öğretmenlerin başarısı kadardır.

-Her sorunu müfredat ile çözeceğimizi sanıyoruz ve 'onu da bunu da ekleyelim' diyoruz. Oysa sahadaki işleyiş müfredat değişikliği ile olmuyor.

-Her ay öğrencilere yardımcı testler bastırıp dağıtılacağız.