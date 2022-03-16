Milli Eğitim Bakanı Özer, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Tevfik İleri Salonu'nda Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede, eğitim alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özer, iki ülke arasında eğitime yönelik iş birliklerinin kapsam ve nitelik bakımından zenginleştiğini belirterek, Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan iş birliği protokolü ve ortak bir üniversite kurma çalışmalarıyla Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki müktesebatının aktarımı için bir kapı aralandığını ifade etti.

İş birlikleri arasında ayrı bir öneme sahip olan "Mesleki Eğitim Protokolü"nün yaşama geçirebilmesi için "Mesleki Eğitim Kurumu Yönetmeliği"nin bir an önce uygulamaya alınması gerektiğini bildiren Özer, aynı zamanda her iki ülkenin büyük emekleriyle onay aşamasına getirilen "Bakü Türk Eğitim Kurumları Yönetmeliğine" ilişkin prosedürlerin de en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini anlattı.

"Azerbaycan'a eğitim materyalleriyle ilgili her türlü desteği veririz"

Özer, iki ülke arasında kültürel bağların daha da güçlenmesi için Azerbaycanlı öğretmen ve öğrencilerin Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaretinden son derece mutlu olduklarını vurgulayarak, mayıs veya haziran ayında Türk öğrencileri de Azerbaycan'a uğurlayacaklarını duyurdu.

Okul öncesi eğitimin öncelik verdikleri alanlardan biri olduğunu ve farklı alanlardaki öğretim materyallerini Bakanlığın ürettiğini hatırlatan Özer, "Özel eğitim alanlarındaki materyalleri de biz üretiyoruz. Öğretmenlerimizin katkı ve deneyimleriyle malzemelerimizi üretiyoruz. Bu konuda Azerbaycan'a her türlü desteği veririz." açıklamasını yaptı.

"İş birliğini daha da geliştirmek istiyoruz"

Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev ise okul öncesi eğitimde yaşadıkları problemlere değinerek, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini daha da geliştirmek ve Bakan Özer'i en kısa zamanda ülkesinde ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Görüşmeye, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy ve Nazif Yılmaz, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ile Azerbaycan heyeti katıldı.